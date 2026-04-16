El reality Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena tras un operativo policial en los estudios de Telefe, donde una participante fue notificada en el marco de una causa judicial.

El procedimiento se llevó adelante en las instalaciones del canal ubicadas en Martínez, donde efectivos de la Policía Federal se presentaron para concretar la notificación formal. La situación generó repercusión tanto dentro como fuera del programa.

La participante involucrada fue Jesica Eli Maciel, quien fue notificada en relación a una causa iniciada semanas atrás. Según se informó, el expediente incluye múltiples denunciantes y continúa en proceso.

El operativo se extendió durante varias horas y contó con la presencia de móviles policiales en el predio del canal. La intervención se realizó dentro del confesionario, con participación de representantes legales de la emisora.

Desde la producción indicaron que no se trató de una detención, sino de una notificación judicial, y que la participante continuará dentro del reality mientras avanza la investigación, salvo que se dispongan medidas adicionales por parte de la Justicia.

La situación fue anticipada en redes sociales por el periodista Santiago Riva Roy, quien informó sobre la presencia policial en el canal. Luego, el tema fue abordado en programas televisivos, donde se brindaron detalles del operativo.

En el ciclo A la Tarde, la conductora Karina Mazzocco confirmó la identidad de la participante y explicó que la policía se presentó con el objetivo de notificarla formalmente.

El periodista Luis Bremer detalló que el operativo incluyó varios móviles y se extendió durante un tiempo prolongado, mientras que Débora D’Amato explicó que la intervención se realizó primero en el canal antes de acceder al área del reality.

Desde el entorno del programa señalaron que la situación será abordada durante la emisión televisiva, en un contexto donde los aspectos legales se cruzan con la dinámica del reality.

El episodio se suma a otros antecedentes en el formato, donde participantes han recibido notificaciones judiciales durante su permanencia en la casa, en medio de una edición que mantiene la atención pública por sus conflictos y situaciones externas.