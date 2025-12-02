La Selección Sanjuanina de futsal femenino viaja a Rosario este miércoles para disputar el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas 2025, uno de los compromisos más importantes del año para el representativo provincial. El certamen se jugará del 4 al 8 de diciembre en la ciudad santafesina y reunirá a combinados de distintos puntos del país bajo la organización del Consejo Federal.

El equipo de la Liga Sanjuanina integrará la Zona A junto a la Asociación Rosarina de Fútbol, la Liga Tucumana y la Liga de Fútbol de Posadas, en un grupo que promete paridad y exigencia. Todos los encuentros se desarrollarán en el estadio del Club Atlético Newell’s Old Boys, que será sede central del campeonato.

San Juan hará su debut el jueves 4 de diciembre a las 13.30 frente a la Liga Tucumana, en lo que será el primer paso dentro de la fase de grupos. La segunda presentación será el viernes 5 a las 19, ante la Liga de Fútbol de Posadas (Misiones). El cierre de la etapa clasificatoria será el sábado 6 a las 21, frente a la Asociación Rosarina, anfitriona del torneo y una de las principales candidatas.

El cuadro completo del certamen quedó conformado con dos zonas. Además del Grupo A, el Grupo B está integrado por la Liga de Santa Elena (Entre Ríos), la Liga de Ushuaia, la Liga de Bariloche y Villa Mercedes (San Luis). Solo los mejores avanzarán a las instancias decisivas, previstas para el domingo 7 y el lunes 8.

Con el viaje a Rosario, la Selección Sanjuanina inicia una nueva participación nacional con expectativas de crecimiento deportivo y el objetivo de posicionarse entre los equipos más competitivos del futsal femenino de Argentina.

