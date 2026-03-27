Santa Carola quiere demostrar que el rock sanjuanino tiene algo propio que decir

Hace aproximadamente dos años, un grupo de músicos con historia en distintas bandas de la escena local decidió dar un paso nuevo. No querían tocar covers, no querían repetir fórmulas. Querían construir algo propio. Así nació Santa Carola, una banda de rock sanjuanina que hoy empieza a ganar terreno en las plataformas digitales y en los escenarios de la provincia.

"Éramos amigos de bandas conocidas", cuenta Daniel Flores, guitarrista y corista del grupo. "Todos los que estamos actualmente en la banda hemos tocado en otras antiguamente y en ese momento estábamos en búsqueda de un proyecto nuevo. Decidimos juntarnos para hacer Santa Carola con muchas proyecciones a futuro".

La formación actual la integran Germán Salinas en guitarra y voz, Gustavo Cortéz en bajo y coros, Daniel Flores en guitarra y coros, Kalil Sánchez en teclado y Gastón Vargas en batería. Cinco músicos con recorrido, con criterio y con una idea clara: hacer rock nacional con canciones propias en una provincia donde ese espacio, según ellos mismos señalan, todavía está por conquistarse.

"Acá en San Juan mucho que no hay o no se le da mucha difusión a una banda de rock nacional con temas propios", reflexiona Flores. "Creíamos que era una buena oportunidad para salir al frente con este proyecto".

En las plataformas y en las bodegas

El primer paso concreto fue el lanzamiento de su último single, disponible en Spotify y otras plataformas digitales. Aunque ya lo tenían grabado desde hacía un tiempo, recién pudieron comenzar a distribuirlo recientemente. A ese lanzamiento le sigue un proceso de grabación de dos temas nuevos, también de autoría propia.

Pero quizás el proyecto más inmediato y más llamativo es su live session, grabada en la Bodega del Milagro, en Albardón. La producción visual estuvo a cargo de Saturno en Visuales, el audio lo trabajó Guillermo Barros, y la locación fue posible gracias a Juan Diápolos, dueño de la bodega, que abrió sus puertas para la grabación.

La sesión incluye tres canciones: dos covers —uno de No Te Va Gustar y otro de Niantitos Verdes— y el tema propio que ya circula en Spotify. El estreno está pautado para el 2 de abril a través de YouTube.

Una escena que no decae

Flores es optimista respecto al presente del rock en San Juan, aunque reconoce que el género compite en una provincia donde el folclore, el cuarteto, la cumbia y los géneros urbanos como el trap y el hip hop concentran buena parte de la atención.

"El rock nacional siempre ha pisado fuerte", dice. "Apostamos a este género para que siga copando la escena".

Para él, uno de los motores de esa vitalidad es la solidaridad entre músicos. Santa Carola participó recientemente del evento San Juan Roquea, que reunió a más de veinte bandas de distintos géneros. "Los músicos se ayudan entre músicos", destaca Flores. "Se va haciendo eco boca a boca de las bandas, de cómo suenan, de cómo tocan. Entonces cada vez hay más oportunidades".

Dos años de trabajo, un single en plataformas, una live session a punto de estrenarse y dos temas nuevos en camino. Santa Carola no apura los tiempos, pero tampoco los pierde. En una escena que se sostiene por el músico que le tiende la mano al músico, esta banda sanjuanina busca, canción propia mediante, dejar su marca.