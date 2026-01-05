En una tarde calurosa, pero cargada de ilusión, los Reyes Magos recorrieron distintos barrios de Santa Lucía. Melchor, Gaspar y Baltasar transformaron cada cuadra en un punto de encuentro, donde los niños aguardaron con ansiedad para saludarlos, abrazarlos, sacarse fotos y pedir sus regalos.

Con bolsas de golosinas en mano, los Reyes avanzaron entre familias que se acercaron para acompañar a los más chicos. DIARIO HUARPE llegó hasta el barrio Constitución, uno de los puntos visitados donde la emoción se repitió en cada saludo. “Darle alegría a un niño en estos tiempos es algo impagable. Mantener esta costumbre es muy importante”, expresó uno de los Reyes.

Publicidad

Los más pequeños estaban contentos con conocer los Reyes Magos. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Los pedidos no tardaron en aparecer. Mile contó que ya dejó lista su cartita. "Pedí un Schleich, pero lo que ellos quieran", dijo emocionada y contó "Me saque una foto con los reyes y me regalaron unos dulces". Guille, de 7 años, resumió el momento con una sonrisa: “Me dio mucha alegría ver a los Reyes y que me regalen una bolsita llena de dulces”.

Los Reyes Magos se sacaron fotos con los niños. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Los adultos también se detuvieron a observar la escena. Madres y padres acompañaron a sus hijos y destacaron el valor de sostener la tradición. “Es un momento hermoso. Verlos felices no tiene precio”, comentó una mamá mientras sostenía a su pequeño en brazos.

Publicidad

Los Reyes Magos entregaron bolsitas llenas de golosinas. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Otro papá, junto a Fausto y Ernestina, destacó la emoción de vivir los primeros Reyes del más chico de la familia. "Muy feliz, primer reyes con él que está más ansioso. Es hermosa que los niños tengan una sonrisa". Por su parte, la nena de 7 años entusiasmada con los reyes: “Me regalaron unas golosinas. Le pedi una pelota que vi en un local que tenia todos los animalitos. Ya hice la cartita”.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron los barrios y compartieron la ilusión con los niños de Santa Lucía. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Entre risas y momentos llenos de ilusión la recorrida avanzó por los barrios del departamento. Una vez más, la visita de los Reyes Magos renovó una tradición que une generaciones y mantiene viva la magia en cada comienzo de año.