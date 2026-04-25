Un voraz incendio se registró durante la media mañana de este sábado en el departamento Santa Lucía y consumió por completo un depósito ubicado en el Loteo Richet y Zapata.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría originado por un chispazo durante tareas de soldadura, lo que provocó un cortocircuito en el sector afectado, de acuerdo al testimonio del propietario, Darío Palavecino.

Las llamas se propagaron rápidamente debido al tipo de construcción del inmueble, lo que generó la destrucción total del depósito. A pesar de la intensidad del fuego, una vivienda lindante y un comercio de la zona no fueron alcanzados por las llamas.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar el incendio y evitar que se expandiera a propiedades cercanas. También intervinieron efectivos policiales y personal municipal, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y perímetro.

Si bien no se registraron personas heridas, una mujer debió ser asistida por personal de salud debido a una crisis de nervios provocada por la situación.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 en inmediaciones de calles Albarracín de Godoy y Bonarda, en el barrio Colonia Zapata, donde el fuego generó una importante columna de humo visible desde distintos sectores.

Las causas del siniestro continúan bajo investigación para determinar con precisión el origen del foco ígneo y las circunstancias del hecho.