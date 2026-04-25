Un importante robo damnificó a la comunidad educativa del Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, en el departamento Capital. El ilícito se produjo entre la noche del jueves 23 y la madrugada de este viernes, cuando delincuentes ingresaron al establecimiento ubicado en la intersección de calles General Acha y Abraham Tapia, en la zona de Trinidad.

El personal de la institución descubrió el hecho a primera hora de la mañana al notar que las puertas de las oficinas administrativas habían sido violentadas. Al ingresar, encontraron las dependencias revueltas y el faltante de diversos elementos de valor. La denuncia formal fue radicada por Carmen Vázquez, representante legal del colegio.

Según el arqueo inicial de los bienes, los malvivientes lograron llevarse un equipo de sonido, dos computadoras completas y dos proyectores. Además, los efectivos policiales hallaron una impresora que los sujetos habían dejado preparada para trasladar, pero que finalmente quedó abandonada en el lugar.

En el sitio trabajaron inicialmente efectivos de la Comisaría 3ª de Trinidad, quienes preservaron la escena para el levantamiento de rastros. Actualmente, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos contra la Propiedad encabeza la investigación para identificar a los autores del robo y determinar si contaron con apoyo externo para el traslado de los equipos.