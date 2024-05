¿Se dará? Justin Gaethje cree que una revancha con Max Holloway es posible

UFC 300 fue una noche de acción inolvidable que estuvo a la altura de las expectativas y algo más. En lo que muchos consideraron el evento principal no oficial de la noche, los fanáticos disfrutaron de la, como era de esperar, mágica primera defensa del título “BMF”. Desafortunadamente para el ahora excampeón, Justin Gaethje, el gran Peso Pluma de todos los tiempos, Max Holloway, regresó al Peso Ligero por primera vez en cinco años y lució mejor que nunca.

Después de obtener lo mejor de su contraparte tres asaltos a uno en las tarjetas de dos jueces, Holloway no quería ganar por decisión ya que anotó un caótico nocaut en el último segundo. La derrota rompió la racha ganadora de dos peleas de Gaethje y le impidió una esperada oportunidad por el oro indiscutible. Justin, de 35 años, que actualmente se toma un descanso para recuperarse de esta guerra, asegura que está interesado en una revancha.

"Es difícil imaginarme peleando con alguien de una época diferente. Ya peleé con la mayoría de las personas a las que hubiera respondido como Donald 'Cowboy' Cerrone, Edson Barboza, Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Max Holloway...", fue lo que comenzó diciendo Gaethje en FULL SEND GOLF. Sin dudas, está orgulloso de sus pasos en UFC hasta el momento.

¿Se viene una revancha entre Justin Gaethje y Max Holloway?

Por otra parte, Justin también aprovechó para decir lo siguiente al respecto: "No me importaría recuperar la pelea de Max, pero eso probablemente se deba al sesgo de actualidad. Mi última pérdida, así que siempre querrás recuperarla. Poirier me venció, tengo que recuperarlo, estuvo bien. Consigue un poco de redención. No es frecuente tener esa oportunidad en este deporte".

"Sí, me sorprendió. Nunca se sabe, amigo. Entras allí, tiras todo y a veces uno de ellos funciona. No necesariamente tiene sentido por qué. Lo lancé dos veces antes en el primer round y no lo golpeé así. Sólo un juego loco. Crees que todo va a funcionar, pero nada funciona. Si crees que nada va a funcionar, una cosa funciona. Pero por eso es tan interesante. No sabes qué carajo está pasando", cerró el estadounidense.