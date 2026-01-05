Jonatan Hernán Arancibia, alias “El Tarta” o “El Tartamudo”, se entregó este mediodía en Tribunales y quedó a disposición de la Justicia, tras permanecer prófugo por su presunta participación en el violento ataque a tiros registrado el domingo por la tarde en el barrio Las Pampas, departamento Pocito.

Según confirmaron fuentes judiciales, Arancibia se presentó acompañado por su abogado, Nicolás Pardo, y está señalado como coautor del hecho, ya que habría tenido un rol clave al facilitar el arma de fuego utilizada durante el ataque y luego darse a la fuga.

Por el mismo episodio ya se encuentra detenido Alejandro Alexis Lara Firmapaz, de 28 años, también domiciliado en el barrio Las Pampas, quien está acusado de haber efectuado el disparo que hirió gravemente a Ricardo Fernando Caballero, de 41 años. Tras el ataque, Lara Firmapaz fue aprehendido de inmediato, mientras que Arancibia logró escapar y se mantuvo prófugo hasta su entrega voluntaria.

La víctima ingresó al Hospital Departamental de Pocito con código rojo, luego de recibir un disparo en el abdomen. El proyectil no tuvo salida y le provocó lesiones en el pulmón, el páncreas y el hígado, con abundante sangrado interno. Actualmente, permanece internado en Terapia Intensiva en gravísimo estado.

La investigación está a cargo del fiscal coordinador Iván Grassi, junto a los ayudantes fiscales César Recio y Pablo Orellano, quienes avanzan en la reconstrucción del hecho y en la determinación de las responsabilidades penales de los imputados.

El caso se originó durante la mañana del domingo, cuando se produjo una discusión entre dos familias vecinas del barrio Las Pampas. La confrontación fue escalando en violencia y culminó horas más tarde, cerca de las 16, con el ataque armado que dejó a Caballero al borde de la muerte.