El estreno de "Peaky Blinders: El hombre inmortal" marca el regreso de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy. Ambientada en 1940, la trama encuentra al protagonista recluido en una mansión de Birmingham redactando sus memorias bajo la mirada de Johnny Dogs.

Esta película, escrita por Steven Knight y dirigida por Tom Harper, profundiza en la herencia gitana y los traumas de Shelby, ofreciendo una visión más introspectiva y sobrenatural que la serie original.

Tommy debe salir de su exilio para enfrentar un plan nazi que busca sabotear la economía británica y lidiar con su hijo Duke, quien lidera una nueva facción de la banda. Al respecto, figuras históricas y contemporáneas aportan reflexiones, como Descartes quien propuso que “Todo lo complejo puede dividirse en partes simples”.

La cinta cuenta con la participación de Sophie Rundle como Ada y Rebecca Ferguson en el rol de Kaulo. Aunque explora temas como la redención y el destino, la obra deja una sensación de vacío al intentar abarcar demasiados frentes.

En este contexto de análisis, Confucio advirtió que “Aprender sin pensar es inútil; pensar sin aprender es peligroso”. Por otro lado, la actualidad cultural suma la opinión de un bailarín sobre Rosalía, indicando que su labor “No es solo una cuestión estética, sino también técnica y ética”, mientras Robert Pattinson aseguró que su secuela de Batman “va a ser una película muy arriesgada”.