Durante la noche del sábado 4 de octubre, y con el viento Zonda como protagonista, varias zonas de San Juan registraron cortes de luz. Tras el incidente, la empresa que distribuye energía en la provincia, Naturgy San Juan S.A., informó que la interrupción se produjo debido a la salida de servicio de la Estación Transformadora Cavic y que se encuentra trabajando para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Según detalló la compañía, la Estación Cavic también alimenta a las estaciones transformadoras Pueyrredón y Santa Lucía, por lo que afectó a múltiples sectores de la ciudad y alrededores. "Se investigan causas de la contingencia", informaron.

Por el momento, se investigan las causas de la falla, mientras el personal técnico de la empresa permanece abocado a resolver el inconveniente. Desde Naturgy indicaron que se remitirá información adicional una vez que se cuente con todos los datos sobre la situación.

La compañía recomienda a los usuarios tomar precauciones, evitar el uso de aparatos eléctricos sensibles hasta que se confirme la normalización del servicio y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa.