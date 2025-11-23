Guillermo Francos rompió el silencio tras su renuncia a la Jefatura de Gabinete y explicó que su salida respondió a “presiones” internas y a un clima político que aceleró su reemplazo. El ex funcionario aseguró que no guarda rencores hacia el presidente Javier Milei y que mantiene intacta la relación personal y política con él.

En diálogo con Radio Mitre, Francos afirmó que su decisión se produjo luego de percibir movimientos en el oficialismo tras la victoria electoral del 26 de octubre. Según relató, el propio Presidente enfrentaba presiones para reorganizar el gabinete. “Vi que tenía que tomar una determinación y le estaba costando. Yo mismo le dije: ‘Tiene mi renuncia a disposición. No quiero ser un estorbo’”, detalló.

Aun así, insistió en que su salida no implicó un distanciamiento con Milei y que comprende la necesidad del mandatario de consolidar “un gabinete plenamente coordinado” para el inicio del nuevo período de gobierno. “Me voy agradecido por estos dos años. No me olvido, pero no guardo rencores”, aclaró.

Francos también reveló que recibió un inesperado apoyo público tras su renuncia, incluso durante unos días de descanso en el Caribe, donde varios argentinos lo felicitaron por su gestión. “Sentí un reconocimiento de la gente. No lo esperaba”, admitió.

Respecto de su futuro, confirmó que seguirá integrado al directorio de YPF y que comenzará a percibir salario por ese rol, desmintiendo versiones sobre su remuneración. Además, elogió la gestión del presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín.

Por último, no descartó volver al Ejecutivo si Milei se lo pidiera. “Uno nunca puede decir que no. Estaré disponible en cualquier etapa”, afirmó, ratificando su apoyo al proyecto político de La Libertad Avanza.