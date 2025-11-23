Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025, la segunda de su historia, al derrotar a Atlético Mineiro por penales en una final disputada en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. Su coronación no solo genera alegría en el sur bonaerense, sino que también impacta directamente en la clasificación a las copas internacionales 2026 del fútbol argentino.

El título del Granate libera un cupo en la Tabla Anual, donde el equipo de Mauricio Pellegrino terminó octavo. El principal beneficiado es Barracas Central, que finalizó décimo y, gracias al corrimiento de plazas, se asegura jugar la Copa Sudamericana 2026, el primer torneo internacional de su historia.

A su vez, Independiente, que cerró el año en el puesto 11, necesitaba que Lanús fuera campeón para mantener chances de acceder a un torneo continental. Aunque no clasificó a los playoffs, ahora depende de que alguno de los equipos que lo superan (Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús, Tigre o Barracas) gane el Clausura, lo que liberaría un cupo adicional para ingresar a la Sudamericana.

Por su parte, River Plate, que terminó cuarto y quedó afuera de la Copa Libertadores por tabla, todavía puede clasificar de manera directa si obtiene el campeonato nacional. En caso contrario, necesita que alguno de los tres equipos situados por encima suyo —Central, Boca o Argentinos Juniors— se quede con el título. Con la consagración de Lanús, además, se habilita un escenario extra que podría permitirle acceder al repechaje de la Libertadores 2026.

La victoria de Lanús no solo escribe una nueva página en su historia sino que reconfigura el tablero de las clasificaciones internacionales, abriendo puertas inesperadas para varios clubes argentinos.