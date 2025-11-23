Al menos 22 personas murieron y varias decenas resultaron heridas este sábado en la Franja de Gaza, tras una nueva incursión ofensiva de las fuerzas israelíes, según confirmó la Defensa Civil del enclave. Entre las víctimas fatales se encuentra un comandante de las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, precisó el vocero Mahmoud Bassal.

La ofensiva ocurre en medio de un frágil acuerdo de cese al fuego. Una fuente de Hamas expresó su “profunda contrariedad” por los ataques continuos de Israel, pese a que tanto el movimiento islamista como otras facciones palestinas aseguran cumplir con el pacto. El grupo instó a los mediadores internacionales a intervenir de inmediato para evitar “el colapso del acuerdo”, acusando a Israel de buscar desestabilizar la tregua.

Según Hamas, los ataques de Israel representan una continuidad en la “eliminación de residentes” en el enclave, y responsabilizó a Estados Unidos por ejercer una “lenta presión” para frenar la escalada. Esto, advirtió, podría empujar la situación hacia un posible caos.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la operación de este sábado se centró en la persecución de 17 milicianos que emergieron de una red de túneles en el este de Rafah, al sur de Gaza. De acuerdo con el reporte, once de ellos fueron abatidos.

Desde la entrada en vigor del cese al fuego en octubre, los ataques israelíes han dejado 318 muertos y 788 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El conflicto, iniciado el 7 de octubre de 2023, acumula ya 69.733 fallecidos y 170.863 heridos, cifras que reflejan el enorme impacto humanitario del enfrentamiento prolongado.

Fuente: EFE