Se robaron seis chanchos de un criadero en San Martín

En la madrugada del jueves 23 de abril de 2026, una banda de ladrones perpetró un insólito golpe delictivo en una finca del departamento San Martín. Lejos de apuntar a dinero en efectivo o artefactos de valor, los delincuentes sustrajeron seis chanchos de un criadero ubicado sobre calle Laprida, en el distrito San Isidro.

El hecho fue descubierto en horas de la mañana por el encargado de la finca Don Darío, identificado con el apellido Romero, quien dio aviso a la Subcomisaría San Isidro al constatar los daños en las instalaciones. Según fuentes policiales, los asaltantes ingresaron a la propiedad por el fondo y forzaron la rotura de uno de los corrales para poder llevarse a los animales.

No trascendió oficialmente el peso de los cerdos sustraídos, aunque fuentes del caso señalaron que en esta época del año suelen cotizar mejor en el mercado debido a la cercanía del período de faena. Por la cantidad de animales robados, los investigadores dieron por sentado que los delincuentes utilizaron una camioneta o un camión para transportar el botín.

La denuncia fue recepcionada por los efectivos de la Subcomisaría San Isidro, pero la investigación quedó a cargo del personal judicial de la Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos contra la Propiedad. Hasta el cierre de esta edición, no se habían producido detenciones vinculadas al caso.