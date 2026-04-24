Denunciaron abuso sexual y violencia contra juveniles de Rosario Central

El fútbol juvenil de Rosario Central atraviesa horas de profunda angustia tras conocerse una serie de episodios de extrema gravedad que involucran a la categoría 2013. A raíz de una denuncia anónima presentada ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, el club decidió interrumpir de forma inmediata todas las actividades de esa división. Los reportes indican situaciones de abuso sexual, agresiones físicas y amenazas que habrían ocurrido dentro del ámbito deportivo.

La respuesta de la comisión directiva no se hizo esperar y emitieron un comunicado para aclarar su postura. En el texto oficial, la institución señaló que "Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada".

La situación escaló tras un conflicto violento entre padres ocurrido el pasado martes 21 de abril, que terminó con intervención policial. Según las acusaciones, el hostigamiento incluía obligar a un menor a desnudarse para golpearlo y fotografiarlo, además de toqueteos y amenazas de difundir imágenes íntimas a través de grupos de mensajería. También se cuestiona el rol de los entrenadores, quienes habrían estado al tanto de los hechos sin tomar medidas previas.

Para intentar contener la crisis, el club organizó encuentros con los responsables de las áreas formativas y las familias afectadas. Sobre esto, el comunicado detalló que "También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo". La prioridad actual es el resguardo de los menores y la colaboración con los entes gubernamentales.

Desde la dirigencia confirmaron que ya existe un canal de diálogo abierto con los organismos provinciales para avanzar en la investigación. El club cerró su descargo informando que "Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución". Por el momento, se aguardan los resultados de las reuniones internas para determinar los próximos pasos legales y administrativos.