La tranquilidad del Hospital Ventura Lloveras se vio fracturada por un episodio que estremece a la comunidad sanitaria. Una joven que permanecía internada en el sector de salud mental, bajo una estricta custodia policial por una causa de flagrancia, denunció haber sido víctima de un ataque sexual por parte de otro paciente del nosocomio. El señalado es un hombre que ingresó de manera voluntaria para tratar consumos problemáticos y que gozaba de libre circulación por el área.

El dramático evento se desencadenó cuando ambos pactaron encontrarse en el cuarto del joven. La mujer consiguió esquivar la vigilancia de sus custodios y se trasladó hasta la habitación, pero el encuentro terminó en violencia. Según su relato, el sujeto la obligó a entrar al baño del dormitorio y allí consumó el ultraje. En medio de una crisis de nervios, la paciente logró salir y confesó lo ocurrido ante los efectivos que debían protegerla.

A pesar de que el estado de shock inicial postergó la denuncia formal, la presentación judicial se concretó días después y derivó en la captura del implicado. Durante una audiencia privada en tribunales, la fiscalía presentó las pruebas y la jueza de garantías Flavia Allende determinó que el sospechoso sea imputado por abuso sexual con acceso carnal.

El proceso judicial puso el foco en la capacidad cognitiva del acusado. Debido a sus problemas de salud mental, la magistrada decidió no enviarlo a un penal por el momento, priorizando una evaluación interdisciplinaria para saber si entiende la gravedad de sus actos. Como medida de resguardo para la denunciante, el imputado permanecerá internado bajo observación durante un mes en un centro de salud diferente al escenario del hecho.