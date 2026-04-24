Detuvieron a un joven que vendía marihuana en Capital

A plena luz del día en las calles de Capital, la actitud sospechosa de un vecino de Rawson terminó revelando una actividad ilícita. El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo Especial de Vigilancia, cuyos efectivos notaron un nerviosismo evidente en un hombre identificado como Colman apenas divisó la presencia policial. Ante el intento de entrevista de los uniformados, el sujeto no solo se negó a brindar su información personal, sino que adoptó una postura hostil y violenta contra el personal.

Luego de la tensión inicial, el sospechoso accedió a que se revisaran sus pertenencias. Dentro de su mochila, los efectivos hallaron un envoltorio azul que contenía cinco paquetes más pequeños con una sustancia vegetal verde amarronada de aroma penetrante. Además de la droga, Colman transportaba una balanza de precisión con formato de billetera, dos filtros de tabaco, una billetera naranja con dinero y un cargador de teléfono celular.

El ambiente se volvió a caldear cuando el joven se ofuscó y comenzó a gritarle a los agentes. El personal de Drogas Ilegales llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes y determinó que se trataba de 70 gramos de marihuana. Ante este escenario, el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal San Juan ordenó el secuestro inmediato de los estupefacientes y los elementos vinculados a su fraccionamiento.

Debido a su conducta durante el operativo y la tenencia de la sustancia, se le inició un Expediente Contravencional por infringir los artículos 100, 113, 117 y 118 de la Ley 941-R. Actualmente, el implicado se encuentra alojado en la comisaría de la jurisdicción y quedó bajo la tutela del Juzgado de Faltas que se encuentra de turno.