Un hincha de Boca resultó herido luego de que cediera un paravalanchas en la tribuna visitante durante el partido ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela. El hecho generó momentos de tensión y obligó a detener el encuentro para asistir al simpatizante, que fue retirado en camilla.

El episodio ocurrió en el primer tiempo, cuando la estructura ubicada en el sector ocupado por los hinchas xeneizes colapsó parcialmente, provocando la caída de varios espectadores. De inmediato, desde la tribuna comenzaron los pedidos de asistencia médica, lo que alertó a jugadores y cuerpo técnico dentro del campo.

Ante la situación, el árbitro decidió frenar el partido durante varios minutos para priorizar la atención del herido, mientras personal sanitario y de seguridad intervenía en la zona afectada para contener la situación y evacuar al simpatizante.

El hincha fue atendido en el lugar y luego trasladado para una mejor evaluación, aunque no trascendieron de inmediato detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las causas exactas del desperfecto en la estructura.

El incidente generó preocupación en todo el estadio y marcó un momento de alta tensión durante el encuentro. Incluso, en medio de la interrupción, un simpatizante local ingresó al campo de juego e hizo gestos hacia la hinchada visitante, lo que sumó confusión a la escena.

Pese a lo ocurrido, el partido pudo reanudarse tras varios minutos de demora, aunque el episodio volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad en los estadios y en la necesidad de revisar las estructuras destinadas al público.