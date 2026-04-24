Atraparon al prófugo del Penal que llevaba ocho meses escapándose

El personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5 puso punto final a la libertad de un hombre de apellido Miranda, quien se encontraba escapando de las autoridades desde agosto de 2025. El sospechoso estaba vinculado a una causa por robo calificado y era intensamente buscado por el Juzgado de Ejecución Penal.

La captura se concretó mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en el interior del barrio Cruce de Los Andes, en el departamento Pocito. Según explicaron desde la fuerza, el operativo permitió cerrar una investigación que se extendió durante meses, en la que se seguía el paradero del acusado.

Tras su aprehensión, se dio inmediata intervención al juez interviniente, quien dispuso su detención formal. Las autoridades confirmaron que el hombre fue trasladado a una unidad carcelaria, donde deberá cumplir una condena de tres años de prisión, en el marco de la causa que lo mantenía bajo seguimiento judicial. Con este procedimiento, los efectivos lograron avanzar en la ejecución de la pena dispuesta por la Justicia.