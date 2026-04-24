River Plate acelera en el mercado de pases y no se conforma: además de las gestiones por Ángel Correa, ahora va por otro campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y sueña con sumar un sexto nombre de esa jerarquía a su plantel.

El nuevo apuntado es Nicolás Otamendi, defensor central que actualmente milita en Benfica y que dejó una señal clave: por primera vez estaría dispuesto a evaluar seriamente un regreso al fútbol argentino, algo que durante años parecía descartado.

En Núñez siguen de cerca su situación desde hace tiempo y consideran que su llegada podría darse en condiciones favorables, ya que su contrato finaliza en junio, lo que permitiría negociar sin costo de transferencia, aunque el salario aparece como el principal obstáculo frente a ofertas del exterior.

El interés por Otamendi se suma a las gestiones ya iniciadas por Ángel Correa y el mediocampista Mauro Arambarri, en una clara estrategia del club por reforzarse con futbolistas de experiencia internacional tras el impacto del último Superclásico.

Actualmente, River ya cuenta con varios campeones del mundo en su plantel, como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella, y busca ampliar esa base con nombres de peso para competir en el plano local e internacional.

En ese contexto, la posible llegada de Otamendi no solo reforzaría la defensa, sino que consolidaría una política deportiva clara: rodear al equipo de futbolistas con experiencia en la elite y roce mundialista, en busca de dar un salto de calidad.

Con el mercado aún a semanas de abrir, River se mueve con anticipación y mantiene intacta la ilusión de sumar otra figura consagrada, con el objetivo de seguir construyendo un plantel competitivo y con ADN de campeón.