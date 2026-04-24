La Conmebol sancionó con tres fechas de suspensión al entrenador de Vasco da Gama, Renato Gaúcho, luego de que decidiera no viajar con su equipo a la Argentina para el partido frente a Barracas Central por la Copa Sudamericana. La medida fue tomada tras considerar su conducta como una infracción a las normas disciplinarias del organismo.

El hecho generó fuerte polémica, ya que el técnico brasileño optó por quedarse en Río de Janeiro junto a varios titulares, priorizando la competencia local, mientras el equipo viajó con una formación alternativa para disputar el encuentro en Buenos Aires.

Desde la Conmebol argumentaron que la decisión vulnera el artículo 11 del Código Disciplinario, que sanciona comportamientos que atenten contra los principios del deporte y el normal desarrollo de las competiciones oficiales

A pesar de que el club intentó justificar la ausencia del entrenador mediante una presentación formal, el organismo sudamericano desestimó el planteo y avanzó con una sanción que le impedirá dirigir durante tres partidos del certamen continental.

La situación se agravó además por las declaraciones posteriores del propio Gaúcho, quien cuestionó públicamente a la Conmebol tras otro partido del equipo, lo que fue considerado un agravante dentro del proceso disciplinario.

El episodio se originó en el debut de Vasco da Gama ante Barracas Central, encuentro que terminó igualado sin goles y que ya había generado repercusión por la ausencia del entrenador, quien incluso fue visto siguiendo el partido desde su casa.

Con esta resolución, la Conmebol busca sentar un precedente claro: la obligación de los equipos y sus cuerpos técnicos de respetar las competencias internacionales, evitando decisiones que puedan afectar la seriedad y la imagen del torneo.