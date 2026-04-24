El paro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue levantado en las últimas horas luego de que el Gobierno nacional lo declarara ilegal y emitiera un ultimátum a los trabajadores, en medio de un conflicto que amenazaba con afectar el funcionamiento de los aeropuertos en todo el país.

La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), contemplaba un “apagón meteorológico” que iba a dejar sin información climática a la aviación entre las 5 y las 12, lo que hubiera provocado cancelaciones, demoras y fuertes restricciones en los vuelos por razones de seguridad.

Sin embargo, tras la intervención oficial que consideró ilegal la protesta por tratarse de un servicio esencial, el gremio decidió suspender el paro y reemplazarlo por una asamblea general en la sede del organismo para definir los pasos a seguir.

El conflicto se originó por el reclamo de los trabajadores ante despidos y recortes en el organismo, con al menos 140 empleados desvinculados, lo que según denuncian afecta el funcionamiento del sistema meteorológico y pone en riesgo áreas clave como la seguridad aérea y la prevención climática.

Desde el gremio cuestionaron la decisión oficial y sostuvieron que no existe una normativa que considere al servicio como esencial, por lo que defendieron el derecho a huelga. Aun así, optaron por acatar la medida para evitar sanciones y continuar el reclamo por otras vías.

El episodio generó fuerte preocupación en el sector aerocomercial, ya que la falta de reportes meteorológicos hubiera impedido operar vuelos con normalidad, dado que estos datos son fundamentales para garantizar la seguridad en despegues y aterrizajes.

Con el levantamiento del paro, la actividad aérea se desarrollará con normalidad, aunque el conflicto de fondo continúa abierto y podría derivar en nuevas medidas si no hay acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores del SMN.