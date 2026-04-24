Una mujer fue condenada por la Justicia civil de La Rioja a pagar cerca de $30.000.000 de pesos a su ex pareja tras comprobarse que lo hostigó y difamó durante seis años en redes sociales, mediante insultos reiterados y acusaciones falsas que afectaron su vida personal y profesional.

El fallo, considerado inédito, no solo establece una reparación económica sino que también obliga a la demandada a publicar la sentencia en los mismos espacios digitales donde realizó los agravios, marcando un fuerte precedente sobre los límites del comportamiento en entornos virtuales.

Según se acreditó en el expediente, los ataques comenzaron tras la separación de la pareja en 2019. Desde entonces, la mujer utilizó tanto su perfil personal como cuentas falsas para difundir mensajes ofensivos, entre ellos calificativos como “cornudo”, “coimero” y otras expresiones discriminatorias, además de divulgar información privada y una acusación falsa vinculada a una enfermedad.

La Justicia determinó que no se trató de hechos aislados, sino de una conducta sistemática orientada a dañar la reputación del hombre, quien se desempeñaba como agente de la Policía provincial. Las consecuencias fueron concretas: el escándalo derivó en un sumario administrativo y afectó sus posibilidades de ascenso dentro de la fuerza.

En términos económicos, la indemnización original había sido fijada en alrededor de 4 millones de pesos, pero con los intereses acumulados durante los seis años que duró el proceso judicial, el monto final asciende a unos $30.000.000. En caso de incumplimiento, se habilita la ejecución judicial con posibilidad de embargo de bienes.

El expediente también incluyó una denuncia por violencia de género presentada por la mujer, que fue desestimada al comprobarse que era falsa. Este punto fue clave en la resolución, ya que reforzó la idea de un accionar orientado a perjudicar al denunciante.

Con esta sentencia, la Justicia dejó un mensaje claro: el hostigamiento y la difamación en redes sociales no son gratuitos y pueden derivar en consecuencias legales y económicas severas, consolidando un precedente en materia de daño al honor en el ámbito digital.