Cifelli, ministro de cultura de la Nación, fue abucheado en la Feria del Libro

En la apertura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, protagonizó un tenso episodio al ser abucheado por parte del público durante su discurso, en el que defendió la gestión del presidente Javier Milei. Lejos de evitar la confrontación, el funcionario respondió con una frase que intensificó el clima: “¿Quién arregló lo de YPF, ustedes o Milei?”.

La ceremonia inaugural, que marcó el inicio de la 50ª edición del tradicional evento cultural, estuvo atravesada por consignas en defensa de la cultura y la universidad pública. En ese contexto, Cifelli destacó lo que definió como “tres años de gestión” orientados a “dejar atrás décadas de desorden” y “construir bases sólidas”, atribuyendo esos avances al liderazgo de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las menciones al Gobierno generaron reacciones divididas en la sala, con aplausos aislados y un creciente rechazo. Ante los abucheos, el funcionario redobló su postura y reiteró su respaldo al Ejecutivo, lo que terminó por elevar la tensión. Fue en ese momento cuando lanzó su cuestionamiento sobre el caso YPF, en alusión a uno de los temas económicos más sensibles de la agenda nacional reciente.

Más allá del cruce, Cifelli buscó centrar parte de su exposición en anuncios de gestión. Confirmó la reactivación de los Premios Nacionales para 2026, con dos ediciones en un mismo año y una dotación de hasta 90 millones de pesos. También anticipó nuevas convocatorias del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para guionistas, con premios superiores a los 150.000 dólares.

En paralelo, anunció una inversión de 2.300 millones de pesos para el programa Libro%, en articulación con la CONABIP, lo que implicaría un aumento del 50% respecto del año anterior. A esto se suman nuevas líneas de fomento para dramaturgia, ficción y ensayo, junto con el fortalecimiento del concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes, que otorgará premios de hasta 9 millones de pesos.

“Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural. Vinimos a ordenar y hacer que la cultura funcione”, afirmó el secretario, en un intento por reforzar el enfoque de la gestión.

El episodio se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y sectores vinculados a la cultura y la educación. Desde el inicio de la administración libertaria, se aplicaron recortes presupuestarios en organismos culturales y se profundizó el conflicto con las universidades públicas, que ya preparan una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo en reclamo de mayor financiamiento.

La jornada inaugural contó con la presencia de diversas figuras del ámbito político y cultural, entre ellas Jorge Macri, el embajador de Perú en Argentina, Carlos Chocano Burga, y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone. En un año marcado por el aniversario número 50 del evento, la apertura dejó en evidencia que el debate sobre el rumbo de la cultura en el país sigue siendo un terreno de fuerte disputa.