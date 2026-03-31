Secretos de Antonela Roccuzzo para una piel radiante en invierno

La rosarina Antonela Roccuzzo destaca por mantener un rostro natural y radiante pese a la llegada del otoño y el invierno. Su estrategia principal se basa en una rutina simple pero constante que prioriza la hidratación profunda para combatir la sequedad provocada por el frío y el viento.

Aplicar cremas nutritivas por la mañana y por la noche resulta fundamental para conservar la elasticidad y evitar la tirantez de la piel en climas secos. Para potenciar este efecto glow, la influencer incorpora antes de la crema diversos sérums hidratantes o iluminadores con ácido hialurónico que mejoran la textura y la luz natural.

En cuanto al maquillaje, prefiere opciones livianas o incluso prescindir de él para que los poros respiren, sumando apenas corrector y un rubor suave. Más allá de lo estético, Antonela recordó recientemente su mudanza al exterior al revelar que la parte más difícil de abandonar Argentina para acompañar a su familia fue que "Es triste".

Complementariamente, su cuidado incluye la hidratación interna mediante el consumo de agua, hábito esencial para la apariencia del rostro que suele descuidarse en temporada invernal. Esta disciplina diaria, que incluye entrenamientos intensos de saltos y pesas, le permite lograr un resultado fresco que marca tendencia en el cuidado personal.