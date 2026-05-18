Ucrania lanzó un ataque con cientos de drones contra distintas regiones de Rusia, incluyendo la zona de Moscú, en una operación que dejó al menos cuatro muertos y varios heridos, según reportaron autoridades rusas y medios internacionales.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que durante la ofensiva fueron desplegados alrededor de 600 drones, de los cuales la mayoría fueron interceptados por sistemas de defensa aérea, aunque varios lograron impactar en objetivos dentro del territorio ruso.

Las explosiones se registraron en distintas localidades cercanas a la capital, generando daños en infraestructura y viviendas, mientras equipos de emergencia trabajaron durante la noche para controlar incendios y asistir a los heridos.

Desde Ucrania, el gobierno de Volodímir Zelenski defendió la operación como una respuesta directa a los recientes ataques rusos sobre su territorio, en el marco de una escalada que continúa intensificando el conflicto en la región.

El episodio se enmarca en una fase de la guerra marcada por el uso creciente de drones de largo alcance, que ambos países utilizan para golpear objetivos militares e infraestructura estratégica a cientos de kilómetros del frente.