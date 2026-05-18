Yanina Latorre reveló la clave de sus 32 años de casada con Diego

Yanina Latorre abrió las puertas de su intimidad y compartió los pilares que sostienen su relación con Diego Latorre tras 32 años de convivencia. En una charla íntima en Desayuno Americano, la panelista explicó que la independencia es el motor principal de su día a día. "El éxito de nuestro matrimonio es que tenemos cuartos separados, cada uno tiene su espacio para ver tele y trabajar", confesó sobre la dinámica que eligieron para evitar el desgaste.

A lo largo de estas tres décadas, el vínculo atravesó diferentes etapas y reflexiones profundas. Yanina analizó cómo cambia el sentimiento con el tiempo y reconoció: "Estamos hace 32 años juntos, tengo más años con él que soltera. El enamoramiento de las mariposas en la panza no dura mucho, creo que 6 o 7 años".

Recordó que antes de la llegada de sus hijos vivieron una etapa muy intensa. "A mí me costó mucho tener hijos, estuve 10 años para quedar embarazada, y en esos 10 años éramos muy tortolitos", relató emocionada sobre aquel proceso que duró una década.

A pesar de los cambios, la panelista reafirmó su compromiso total con el ex futbolista. "Diego y los chicos son las personas que más amo en el mundo. Nosotros compartimos todo, lo elijo todos los días y quiero morir al lado de él", aseguró con firmeza.

Sin embargo, aclaró que esa unión no implica estar pegados todo el tiempo. "No somos simbióticos. Ahora él se va al Mundial y yo no, tengo cosas que hacer. Me gusta la separación de 40 días, me gusta mucho estar sola", admitió sobre su necesidad de aire personal.

Dentro del hogar, la organización es clara y se aleja de los roles tradicionales. "En mi casa Diego no es el proveedor, es una casa matriarcal. Yo soy la que dirige la batuta, las decisiones las tomo yo", sentenció.

Esta estructura se traslada también a la gestión del dinero familiar. "Las finanzas en mi casa las manejo yo, los dos sueldos van a un pozo común y no tenemos nada separado. Si él quiere gastar en algo lo hace, pero no tiene acceso al efectivo o a la cuenta de banco porque no le interesa", detalló.

Finalmente, reveló que ya tienen un acuerdo establecido por si el amor llegara a terminarse en algún momento. "Tenemos un pacto: si alguna vez nos separamos no vamos a dividir la guita, queda todo para los chicos", concluyó sobre el futuro de su patrimonio compartido.