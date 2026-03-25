Secretos de las famosas argentinas para que el perfume dure todo el día

Lograr que una fragancia persista durante toda la jornada no es una cuestión de azar, sino el resultado de un método preciso que diversas famosas argentinas han adoptado como propio. El secreto reside fundamentalmente en la combinación estratégica de la preparación previa de la piel y la elección de los puntos de aplicación.

Para comenzar, la hidratación resulta un paso esencial debido a que una piel bien humectada retiene la esencia de manera mucho más eficiente. En este sentido, se puede optar por utilizar una crema neutra o, para un efecto más potente, una que posea la misma fragancia del perfume para reforzar el aroma desde la base.

Al momento de colocar el producto, los denominados puntos de pulso son los aliados principales: las muñecas, la zona detrás de las orejas, el cuello y los pliegues internos de codos y rodillas son sectores donde la circulación sanguínea facilita que el aroma se libere de forma pausada y constante. Asimismo, sumar una pequeña cantidad de fragancia en el cabello o sobre la ropa, evitando siempre las telas más delicadas, ayuda a prolongar la sensación aromática.

Existen también pequeños hábitos que transforman la experiencia, como el imperativo de no frotar las muñecas tras el rociado, ya que dicha acción rompe las moléculas del perfume y reduce su durabilidad. Otra técnica de gran efectividad es la aplicación en capas, que consiste en generar una bruma ligera durante la ducha para luego reforzar los puntos estratégicos del cuerpo. Siguiendo estas recomendaciones, el perfume deja de ser algo efímero para transformarse en un sello personal que acompaña a la persona durante todo el día.