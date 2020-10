Secuestraron celulares y recetas truchas para comprar psicofármacos

A raíz de una denuncia radicada por la División Farmacia del Ministerio de Salud Pública, por la detección de recetas apócrifas, la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía inició una investigación que motivó una serie de allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares y recetas que serían vendidas para comprar ansiolíticos.

La fuerza realizó cinco allanamientos en los departamentos Chimbas, Rivadavia y Capital, secuestró ocho recetas y tres teléfonos que serán peritados al igual que las órdenes para saber a quién pertenecen los sellos que figuran al pie de cada pedido.

La investigación apunta a desalentar la venta de psicofármacos de manera ilegal, constituyéndose en un negocio que atenta contra la salud pública, ya que los medicamentos que se obtienen son con receta archivada y sólo pueden ser adquiridos si son recetados por médicos para pacientes que lo necesitan y no para utilizarlos como estupefacientes.

En el hecho interviene el Tercer Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Guillermo Adárvez quien ordenó los allanamientos, pero no la detención de las personas que poseían las recetas. Estas recetes tienen firmas y sellos de médicos que no las han emitido o que dichos sellos ya no pertenecen a estos facultativos, explicaron fuentes del caso.

La investigación a cargo del subcomisario Illanes de la sección Estafas llegó a consultar a algunos de los médicos y todos indicaron que el sello y la letra de la receta no son de ellos, aunque sí los datos y la matrícula que aparece.

Una de las recetas tenía sello y firma de un médico que hace seis años falleció. Por ello se harán pericias caligráficas y con el resultado el juez interviniente tomará medidas contra las tres personas que tenían en su poder estas recetas apócrifas.

En tres de las cinco casas que fueron allanadas hallaron estas recetas. Las mismas fueron secuestradas en el barrio Aramburu de Rivadavia, en el barrio Laprida de Chimbas y en Concepción en Capital.

De confirmarse el delito, los responsables podrían recibir una condena judicial que va de los tres a los seis años de prisión, ya que el delito está estipulado en el artículo 292 del Código Penal que estipula la adulteración y utilización de documento público.

Todos los vinculados este delito y a la tenencia de las recetas, cuentan con antecedentes penales por delitos contra la propiedad, según indicaron las autoridades policiales y de la investigación.