La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan confirmó cómo funcionaron los locales durante los feriados de Semana Santa, adaptando su actividad a las necesidades de los consumidores y al calendario laboral.

Para el jueves Santo, que coincide con el feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los comercios abrirán en horario habitual y con jornada doble, mientras que el viernes Santo permanecerán cerrados.

Desde la cámara explicaron que la decisión responde a la necesidad de sostener la actividad comercial en el contexto económico actual. “No podemos estar un período prolongado sin actividad. Además, se busca aprovechar la semana de cobro de la administración pública para ofrecer mejores oportunidades a los sanjuaninos”, indicaron.

De esta manera, la entidad incentiva a los sanjuaninos a aprovechar las ofertas y la liquidación de vignettes disponibles en los locales durante la jornada del jueves.

Los comerciantes remarcan que esta modalidad permitirá mantener la actividad, atraer clientes y aprovechar la afluencia de público en un período clave para las ventas de la provincia.