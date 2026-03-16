El fútbol argentino despide de los tres palos a una de sus figuras más icónicas de las últimas décadas. Sergio "Chiquito" Romero tomó la decisión de retirarse del profesionalismo a los 39 años, luego de su última experiencia en Argentinos Juniors. Aunque recibió ofertas para seguir compitiendo este 2026, el misionero priorizó cuestiones familiares y un nuevo deseo que venía madurando: debutar como director técnico.

El arquero surgido en Racing, que se convirtió en el hombre récord de la Selección Argentina con 96 presencias, ya cuenta con el título de entrenador desde 2023, obtenido mientras todavía defendía el arco de Boca. Según trascendió, el requisito para seguir jugando era no moverse de Buenos Aires, y al no concretarse un regreso a la "Academia" ni otras ofertas tentadoras, decidió que era el momento de "cruzar la línea".

Un estilo forjado por grandes maestros

Romero no llega improvisado a la dirección técnica. El exguardameta confesó haber recolectado herramientas de los mejores entrenadores que lo dirigieron en Europa y la Selección. "Jugar y ser dirigido por Van Gaal, Mourinho, el Tata Martino y Alejandro Sabella me fueron dando el camino", reveló hace poco.

"¿Mi estilo? Como decía Menotti, el fútbol son momentos y amoldarse al plantel que te toca", definió el ahora exjugador sobre su perfil estratégico.

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El legado del "héroe" de 2014

"Chiquito" deja el arco con una foja de servicios envidiable, aunque marcada por la espina de las finales perdidas. Fue campeón mundial Sub-20 en 2007 y oro olímpico en Beijing 2008. Su punto máximo de popularidad llegó en el Mundial de Brasil 2014, cuando sus atajadas en los penales ante Holanda lo convirtieron en prócer nacional bajo el ala de Sabella.

En el tramo final de su carrera, los problemas crónicos en una de sus rodillas, los mismos que lo marginaron de Rusia 2018, terminaron de acelerar la decisión. Ahora, con el buzo de DT bajo el brazo, Romero espera su oportunidad para demostrar que su visión del fútbol va mucho más allá del área chica.