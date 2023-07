Al mediodía del sábado, el gobernador Sergio Uñac, precandidato a senador nacional de la lista Vamos San Juan, acompañó a un grupo de jóvenes dirigentes de todos los departamentos de San Juan en un locro realizado en el Camping del Sindicato Empleados de Comercio, donde agradeció la participación y el compromiso, y aseguró que es necesaria una rotunda restructuración.

Ante un auditorio atento, el mandatario aseguró que todo este proceso se debe dar con una transición ordenada y una oposición respetuosa. Mencionó que también corresponde hacer una profunda reflexión sobre el partido y que no se debe descuidar la acción partidaria por la gestión, “el gobierno va por un carril y lo político y lo partidario por otro, pero no se contraponen”.

Publicidad

Señaló algunos de los grandes logros en sus casi ocho años de gestión como una profunda transformación en lo económico y social. “Vamos a dejar una provincia ordenada, con los mejores indicadores en el contexto nacional, dejamos una provincia con discusiones sociales que hemos zanjado producto de la conducción política”, dijo.

Sobre los cambios y el rol de los jóvenes en la nueva coyuntura, el mandatario aseguró que hay que copar la parada de los jóvenes, “vamos a lograr su atención si somos disruptivos y si entendemos que el traspasamiento generacional es mucho más profundo que solo cambiar una cara o un nombre, se trata de permitir que los nuevos desafíos estén encarados por nuevas personas”.

También analizó que al partido le hace falta un profundo análisis y también nuevos nombres. Para ello es necesario, unión y debate de los cuadros políticos y los cuadros técnicos, todos aquellos que puedan analizar por qué hoy muchos jóvenes están canalizando en un proyecto como el de Milei.

“Repito que el 13 de agosto no se debate mi candidatura ni mi futuro, no lo podemos plantear así porque no tiene ningún sentido; el 13 se debate el futuro de nuestro partido, si vamos a ser oposición la vamos a conducir. La meta es recuperar la conducción del gobierno provincial, es el desafío que encaramos el 13 de agosto y el 22 de octubre. Yo me voy a reinventar junto con ustedes para que San Juan pueda seguir en la senda de crecimiento y desarrollo”, dijo el gobernador.