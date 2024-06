Fiel a su estilo, Matías Sotomayor no dudó a la hora de afirmar que “Uñac es el dirigente del PJ de San Juan con más votos” y así se metió de lleno en la interna peronista que divide las aguas desde hace meses. El miembro del Parlamento del MercoSur (ParlaSur) también dijo en el Café de la Política que “las elecciones tienen que ser en agosto”. Por último, habló del acuerdo electoral que tiene el Partido Justicialista con el bloquismo y se mostró a favor en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale en el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

Sotomayor explicó que, “hoy en el peronismo de San Juan no hay nadie que tenga más votos que Sergio Uñac y esto quedó a la vista en las últimas elecciones nacionales que se dieron luego de que se haya perdido en la provincia. Ese momento encontró al PJ y a Uñac con toda la militancia en el limbo y fue el que encabezó la campaña nacional y logró sumar más votos que todos”.

Publicidad

El parlamentario del MercoSur destacó que el exgobernador Sergio Uñac logró darle la oportunidad a la renovación dirigencial al expresar que “muchos criticaron a Uñac por la Ley de Lemas, y la realidad es que Orrego no habría sido gobernador sin esta ley. Además le dio la posibilidad a una gran cantidad de dirigentes jóvenes que lograron ser candidatos”.

Pero Sotomayor también le dio un párrafo a José Luis Gioja e indicó que “marcó un antes y después a todo nivel, y me parece que en la renovación no podemos no tenerlo al Flaco porque tiene un respeto a nivel nacional que no podemos tirarlo por la ventana”. A pesar de elogiar al “Flaco”, el integrante del ParlaSur no dudó a la hora de quién tiene más vigencia y marcó que “un compañero del parlamento, ex gobernador, me dijo que Uñac es una figura que suena como referencia para el 2027”, destacándolo al pocitano por sobre el rawsino en el tablero nacional.

Alianza con el bloquismo

Sotomayor se refirió al “coqueteo” del Partido Bloquista con La Libertad Avanza y aseveró que “sería muy malo perderlos como compañeros electorales porque venimos hace años trabajando muy bien”.

El parlamentario del MercoSur indicó que “espero que no se vayan con Milei, ya que siempre tuvieron más coincidencias con el peronismo que con otros espacios porque son nacidos en el campo popular, como el peronismo. Venimos compartiendo frente electoral con ellos frente desde el 2005 y no les ha ido mal. Graciela Caselles fue tres veces diputada nacional y Luis Rueda tuvo un papel preponderante, al nivel de un ministro, en la gestión de Sergio Uñac”.

Publicidad

¿Qué hace en el ParlaSur?

Sotomayor fue electo en las elecciones nacionales pasadas como representante de San Juan del Parlamento del Mercosur. Existen críticas respecto a que hacen los integrantes del ParlaSur y Sotomayor lo defendió al expresar que, “es el ámbito en el que se llevan a cabo los acuerdos del MercoSur”.

Además, Sotomayor comentó que “la cuestión fundamental es recomendar en temas de relevancia del bloque MercoSur, siendo el bloque más importante de la región. Nuestra tarea es que se mantengan los acuerdos logrados y una de las cuestiones importantes que discutimos ahora es los derechos y obligaciones del ciudadano del MercoSur”.

También aclaró que “no tenemos sueldos, a pesar de que la ley electoral dice que deberíamos cobrar como un diputado nacional. Lo que sí nos pagan son los viajes desde que, en mi caso, salga de San Juan hasta llegar al parlamento”.

Cenizas tóxicas mineras

DIARIO HUARPE dio a conocer que en el parque Industrial de Chimbas están acumuladas cenizas tóxicas mineras sin la disposición final que deberían tener. Al respecto, Sotomayor afirmó que “la verdad es que debemos insistir en lo que nuestra generación nos pide y es que haya compromiso real sobre el ambiente”.

También expresó que “por esto que sucede en la provincia es que tenemos que legislar más sobre el impacto y daño ambiental que puede generar la actividad, siendo esta la manera de brindarle seguridad jurídica que convoque a inversiones sostenibles”.

Textuales

Matías Sotomayor / Parlamentario del MercoSur