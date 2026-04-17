En el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto dará algo más que un homenaje. Será todo imponente e inédito Sunset de música electrónica donde el famoso “DJ Padre” dará una fiesta frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires en plena Plaza de Mayo y de manera gratuita.

El capellán militar y disc jockey, actuará este sábado 18 de abril (desde las 20 hs.) y dará su show abierto para todo público. “Quiero que vengan a bailar, a disfrutar y compartir alegría y energía, unos con otros. Francisco nos desafió a salir de la la sacristía, a ir a las periferias existenciales de la sociedad”, dijo Guilherme.

“Francisco nos desafió a no tener miedo, por el que a veces nos cerramos demasiado en la Iglesia, como sacerdotes, y nos deja en nuestra zona de confort”, reflexionó el padre en una entrevista a Valentino Vitolla para Página /12.

Guilherme comentó cómo inició su aventura musical en la consola: “comenzó en la parroquia donde estaba, para saldar deudas, restaurar la iglesia y crear aulas de catecismo. Francisco siempre decía que no debíamos tener miedo de ensuciarnos las manos, de lo que otros pudieran decir. Fue entonces cuando comencé a tener el valor de hacer algo diferente de lo que ya estaba haciendo en mi comunidad”.

El Cura DJ. Después de Lisboa, toca ante millones de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, apareció en los carteles de los eventos más reconocidos del mundo de la electrónica, como Afterlife, Dreamfields y Zamna Festival.

“La electrónica tiene una cultura muy bella del encuentro y la tolerancia. Siempre digo que, si es posible vivirla dentro de la pista de baile, entonces también tenemos que vivirla en el día a día en la calle”, enfatiza.

En cada set, Peixoto mezcla beats electrónicos con mensajes de fe y momentos de oración. Por ejemplo, para uno de sus remixes tomó partes del discurso de Bergoglio en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. “Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante, construyan un mundo mejor”, se escucha en una de sus canciones, que acompaña con cruces LED e imágenes de Cristo. “Cuando estoy en un evento, en un festival, cuando toco en un club, miro la pista de baile, no sé si hay católicos, musulmanes, protestantes, ortodoxos, judíos”, comentó.

“Probablemente haya gente de todas las religiones bailando frente a mí, y algunos sin religión ni fe, pero la verdad es que todos están juntos en este camino, todos lo están disfrutando”, afirmó el cura portugués.

Además, el padre seguidor del mensaje de Francisco, tiene una posición muy clara respecto a la necesidad de crear espacios para contener a las juventudes.

Las enseñanzas de Francisco

“Estamos en una sociedad cada vez más individualista, donde se busca cultivar el éxito. Hoy hay mucha falta de esperanza en los jóvenes”, dijo el “DJ Padre”. “Los adultos tienen que crear espacios para los jóvenes, porque si no tenemos jóvenes que no pueden ser adultos y a veces tenemos adultos que quieren ser eternamente jóvenes. Como el complejo de Peter Pan, ¿no?”, remató en tono chistoso.

Y agregó: “Los jóvenes deben estar siempre en la primera línea, con su enorme corazón, con todos sus sueños. Pero que no sueñen solos. Sueñen, en el fondo, un mundo hermano. Y este mirar hacia abajo, mirar a quien está caído”.

Sostuvo esa idea, en principio porque, en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, escuchó decir a Francisco “El único momento en que es posible mirar a alguien de arriba hacia abajo es para ayudarlo a levantarse. Francisco nos pide eso, que no pisemos a nadie, que no pasemos por encima de nadie, y queremos esta cultura de respeto”.

Sobre los detalles del show prefiere el misterio. Solo adelanta que habrá sorpresas, y que quienes lo hayan visto antes reconocerán algunos elementos de siempre. Habrá versiones electrónicas de canciones de misa y, en algún momento de la noche, la voz de Francisco resonará desde los parlantes de Plaza de Mayo.

“Francisco alertaba todo el tiempo sobre la cultura de la indiferencia, de no ser indiferentes a los más pobres, a los más frágiles, a los que no tienen voz”, recordó el DJ. “Hagan lío” dijo Francisco en 2013 en la misma Plaza de Mayo, hoy, “el lío”, también traerá optimismo en los BPMs: “Nunca tuve problemas en estar donde están los jóvenes. La música electrónica me da ese encuentro, y eso me permite llevar una semilla de esperanza”, concluyó.