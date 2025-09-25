Una audiencia de formalización se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales contra tres individuos acusados de llevar a cabo un robo de cableado bajo una estrategia insólita: se hicieron pasar por trabajadores de una empresa fantasma que instalaban cables de fibra óptica.

La investigación, liderada por el doctor Cristian Gerarduzzi fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Contra la Propiedad, comenzó el 1 de julio de este año en el Loteo San Felipe, en Chimbas, cuando se descubrió el hecho.

Según detalló el fiscal a DIARIO HUARPE, los hombres identificados como Mauro Gastón Brito, Francisco Neri Moi y Néstor Javier Guzmán utilizaban una camioneta Toyota Hilux (que se cree era alquilada) y fingían estar realizando una sustitución de cables de tendido telefónico por fibra óptica para la empresa “Cotel G4”.

Mauro Gastón Brtio, implicado en el robo de cables. Foto DIARIO HUARPE.

Sin embargo, la maniobra fue observada por un vecino que alertó al 911. Este ciudadano había notado que la situación se venía repitiendo hacía varios días. Cuando la policía llegó al lugar, solicitó la documentación o autorizaciones pertinentes para realizar la supuesta sustitución del cableado.

Los presuntos técnicos no pudieron acreditar absolutamente nada. Aunque tenían una "muy buena cortada", la existencia de la empresa para la cual decían trabajar tampoco pudo ser sostenida hasta la fecha.

Francisco Neri Moi, implicado en el robo de cables. Foto DIARIO HUARPE.

Al revisar los elementos de trabajo, los oficiales constataron que las herramientas eran exclusivamente de corte: pinzas y cizallas manuales utilizadas para sacar los cables. Crucialmente, no se encontró cable nuevo de fibra óptica para sustituir. La única actividad que estaban realizando era la sustracción de los cables sin reemplazo alguno.

En el operativo, incautaron aproximadamente 400 metros de cable. Se trataba de cable de tipo telefónico que acompañaba el tendido eléctrico en los postes de luz. El cable sustraído poseía una sección de casi cinco centímetros de ancho y alcanzó un peso total de casi dos toneladas.

Néstor Javier Guzmán, otro de los implicados, con la cabeza agachada. Foto DIARIO HUARPE.

Debido a la magnitud del robo, el fiscal de turno Gerarduzzi procedió a la detención de los sujetos y al traslado del material sustraído y las herramientas utilizadas. Sin embargo, a las horas, los tres hombres fueron liberados por no tener antecedentes penales, aunque quedaron vinculados al hecho. También había una cuarta persona involucrada, pero era menor de edad.

Durante la formalización, realizada casi dos meses después del hecho, el juez Federico Rodríguez por pedido fiscal estipuló un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses. Como medidas de coerción, dispuso la prohibición de salir de la provincia y mantuvo secuestrados todos los elementos incautados el día de la investigación (la camioneta y los cables) a los fines de ser peritados.

Los fiscales Cristian Gerarduzzi y María Marcela Magri. Foto DIARIO HUARPE.

La UFI con el fiscal Cristian Gerarduzzi y la ayudante fiscal María Marcela Magri continuará investigando el caso en los próximos cuatro meses para determinar más detalles de este "insólito episodio".