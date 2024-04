El pasado viernes 12 de abril Isabel Mónica Lencina, secretaria provincial del sindicato de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), expuso que 14 trabajadoras sexuales fueron aprehendidas durante los días 9, 10 y 11 de abril bajo el concepto de violación al código contravencional de San Juan. Para el sector, esa normativa está desactualizada porque rige desde la última dictadura militar.

Según lo que comentó Lencina, secretaria de AMMAR a DIARIO HUARPE las detenciones se dieron en jurisdicción de la comisaria 5ª de Santa Lucia. "La Policía detuvo a un par de compañeras en la noche, detrás de la Terminal. De esas catorce compañeras, a siete les han labrado el acta contravencional por violación al artículo 124, por lo tanto, las van a citar y les van a imponer una multa", explicó. Asimismo añadió que "nosotros vamos a apelar eso porque en las condiciones en la que las compañeras están trabajando, por ahí no llegan a fin de mes, no les alcanza para el alquiler o la comida. Encima tienen que pagarle a la policía y eso es lo que nosotros estamos reclamando".

Publicidad

La referente de AMMAR en San Juan comentó que en la gestión del ex gobernador, Sergio Uñac, a través de una reunión con la exministra de Gobierno, Fabiola Aubone, junto al exsecretario de Seguridad, Carlos Munisaga, tuvo un convenio "verbal". "Si bien nosotros teníamos un convenio, era únicamente verbal sin nada firmado. A partir de entonces, a las chicas no se las molestaban más porque entendían que los códigos eran inconstitucionales. Obviamente, al cambiar de gobierno terminamos en nada", aseveró. Ahora la situación cambió, porque al estar vigente el código contravencional 124 de la Ley N.º 941-R de San Juan, la Policía aprehende a las trabajadoras bajo esa justificación.

Ante la detención de las trabajadoras, Lencina afirmó que presentó un Hábeas Corpus , el cual fue denegado. Sin embargo, dijo que el juez de turno, Enrique Gerónimo Mattar, "tuvo la amabilidad de sacar a nuestras compañeras y hablar con el Comisario para que durante el fin de semana no las molesten y puedan trabajar tranquilas". Después de los hechos sucedidos, durante el viernes, sábado y domingo no hubo ningún tipo de molestias policial. "Contamos con la buena voluntad del juez, nada más. Pero cuando él no esté de turno, ¿qué pasa?", cuestionó.