Sobreseyeron a Cristina en la causa del bastón presidencial

Este jueves, el juez Julián Ercolini sobreseyó Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investigaba la tenencia del bastón presidencial que perteneció a Héctor Cámpora.

A pedido del fiscal Jorge Di Lello, y después de una serie de medidas de prueba, se requirió el sobreseimiento al haber comprobado la inexistencia del delito y corroborar que fue la propia familia de Cámpora la que realizó la donación. En ese sentido, el magistrado ordenó la devolución de la insignia de mando a la actual senadora y precandidata a vicepresidenta.

Di Lello señaló en su dictamen que el bastón de mando incautado "es aquel que fuera donado por los familiares del ex Presidente Cámpora al ex Presidente Néstor Kirchner y en consecuencia, no sería aquel sustraído al Estado Nacional y que le perteneciera al ex Presidente Frondizi".

El fallo remarcó que declararon como testigos "los ex funcionarios nacionales Jorge Taiana y Alberto Fernández, asistentes al acto celebrado el día 28 de diciembre de 2006 en el que el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner recibió los atributos presidenciales donados por los familiares del también ex mandatario Héctor Cámpora".

Bajo este argumento, el juez Ercolini concedió el sobreseimiento "en virtud de que el hecho no encuadra en una figura legal". Así, se archivó la causa.

