Hay historias que comienzan con un chapuzón por compromiso y terminan en una vocación inquebrantable. La de Sofía Ovalles, de 14 años, es una de ellas: la joven atleta local competirá en el Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, llevando la bandera de San Juan a lo más alto de la natación internacional. Para la mayoría de los niños, el agua es un juego; para ella, por decisión de sus padres Arturo y Susana, fue una lección de supervivencia que pronto se transformó en su lenguaje natural.

"Empecé porque ellos querían que mis hermanos y yo aprendiéramos a nadar como algo básico", recuerda Sofía en una charla íntima con DIARIO HUARPE. Lo que nadie imaginó es que esa niña que dio sus primeros pasos en Piscis y Aquatic Center, encontraría en el silencio subacuático su lugar en el mundo.

Con referentes mundiales como Michael Phelps, Summer McIntosh o Katie Ledecky, la sanjuanina construye su propio camino paso a paso. Aquella niña de 11 años que saltaba de alegría al debutar en la Selección en 2022 en Chile, hoy es una adolescente que mira el horizonte con una ambición sana.

Del carril a la inmensidad de aguas abiertas

Sofía Ovalles, la sanjuanina que competirá en el Mundial de Aguas Abiertas.

Aunque siempre brilló en pileta, compitiendo en Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, el destino le tenía preparado un giro: las aguas abiertas. Su clasificación al Campeonato Mundial Juvenil no llegó entre paredes, sino en la bravura del río en Santo Tomé. Fue su debut en la modalidad y, fiel a su estilo, no falló.

Ovalles logró competir a nivel internacional con la natación.

"Me siento muy firme y segura de los entrenamientos. Me siento confiada gracias a mis profesores, nutricionistas, psicólogos y kinesiólogos", asegura la sanjuanina con la mirada puesta en el certamen ecuménico que se realizará del 3 al 6 de septiembre en Santa Fe.

El trabajo como bandera

La vida de Sofía no conoce de siestas sanjuaninas ni tardes libres. Entrena de lunes a sábado tres horas, sumando doble turno los lunes, miércoles y viernes, además del gimnasio y el colegio. Este ritmo la llevó a tomar decisiones difíciles, como dejar uno de los deportes que más ama, el hockey sobre césped. Todo para evitar el colapso físico.

La natación hizo madurar con rapidez a la sanjuanina.

"La natación es mucha mente, es toda cabeza. Te enseña compañerismo, pero sobre todo a fortalecer el espíritu ante la adversidad", reflexiona con una madurez que asombra. En ese camino, agradece a su familia como el búnker económico y emocional: "Casi todos los viajes los pagan ellos. Son los que siempre me intentan ayudar en todo", explica sobre el esfuerzo que implica representar a San Juan y al país.

Ovalles trabaja duro para competir contra las mejores del mundo.

A pesar de su temple de acero cuando se lanza al agua, Sofía no teme mostrarse vulnerable. En un mundo donde se le exige ser una máquina de ganar, ella reivindica la importancia de la salud mental. "A veces te agarra como un bajón de que ya no tenés ganas de nadar por temas personales. Pero una tiene que hacerse fuerte", cuenta con una sinceridad. Es ese equilibrio entre la exigencia física y el bienestar emocional lo que la mantiene a flote.

Un mensaje de esperanza y sueño Olímpico

Para finalizar, Sofía dejó una reflexión que resuena con fuerza para todos los jóvenes deportistas de San Juan: "Disfruten, que eso es lo más lindo. Obvio que se sufre, pero nunca se rindan. Si te lo proponés y trabajás por ello, nada es imposible".

La sanjuanina buscará representar a San Juan y Argentina de la mejor forma en el Mundial de Aguas Abiertas.

El agua espera por la sanjuanina que, como siempre, desde que tenía tres años, aprende día a día. Ya no es aquella niña que buscaba seguridad; ahora es una mujer que busca la gloria, llevando el nombre de San Juan en cada brazada, demostrando que con esfuerzo, familia y cabeza, no hay obstáculo que la frene.

"En un futuro, sueño con poder llegar a un Juego Olímpico. Me gustaría mucho", asegura con la confianza de quien sabe que el agua no miente: devuelve exactamente lo que uno le entrega en cada entrenamiento.



Dato

Sofía Ovalles ganó el Argentino de Aguas Abiertas y clasificó al Campeonato Mundial Junior de Natación en Aguas Abiertas de 2026. La sanjuanina competirá en el certamen internacional que se desarrollará del 3 al 6 de septiembre.