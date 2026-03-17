Solo 200 expositores podrán participar en el debate por la Ley de Glaciares

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados definió limitar la participación en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, pese a los reclamos de sectores opositores y de la ciudadanía. La medida establece que solo unos 200 expositores podrán participar de manera presencial o virtual, de un total cercano a 50 mil inscriptos.

Las audiencias se llevarán a cabo los días 25 y 26 de marzo. En la primera jornada, las exposiciones serán presenciales, mientras que en la segunda se realizarán de forma virtual. El resto de los participantes deberá enviar sus opiniones por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos.

Cómo será el esquema de participación

La resolución, firmada por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, establece que podrán exponer quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país.

Según el documento oficial, se busca garantizar una representación federal en las audiencias. Además, todas las presentaciones —ya sean presenciales, virtuales, escritas o en video— serán incorporadas al expediente legislativo para su consideración durante el tratamiento del proyecto.

Desde el oficialismo argumentaron que la decisión responde a la “magnitud de inscripciones registradas”, que hace imposible permitir la participación de todos los interesados en un plazo razonable sin afectar la actividad parlamentaria.

Rechazo de la oposición

La medida generó rechazo en distintos bloques opositores, entre ellos el peronismo, la izquierda y Provincias Unidas, que habían solicitado extender la cantidad de jornadas para ampliar la participación.

Estos sectores también expresaron su oposición a la reforma de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

Qué cambios propone el proyecto

La iniciativa en debate busca modificar aspectos clave de la ley actual para habilitar actividades productivas, como la minería y la explotación hidrocarburífera, en determinadas zonas.

En particular, el proyecto propone permitir la explotación de recursos en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función esencial en el sistema hídrico.

Esta modificación es impulsada por gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, con el objetivo de atraer inversiones y desarrollar proyectos internacionales.

Un debate abierto

La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a poner en tensión el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de ordenar el proceso participativo, la oposición y organizaciones sociales advierten que la restricción de las audiencias limita la posibilidad de un debate amplio en un tema de alto impacto ambiental.