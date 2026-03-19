La Copa Libertadores 2026 tendrá este jueves su primer gran momento con el sorteo de la fase de grupos, que se realizará desde las 20 en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, donde 32 equipos conocerán su camino en busca de la Gloria Eterna.

Argentina contará con seis representantes en esta instancia: Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia, todos a la espera de quedar encuadrados en los distintos grupos del certamen continental.

En cuanto a la distribución, Boca será el único argentino en el bombo 1, lo que lo posiciona como cabeza de serie. En el bombo 2 estarán Estudiantes y Lanús, mientras que Rosario Central integrará el bombo 3. Por su parte, Platense e Independiente Rivadavia, ambos debutantes en la competencia, formarán parte del bombo 4.

El reglamento establece que no puede haber equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo aquellos que lleguen desde las fases previas, lo que agrega un condicionante clave al momento del sorteo y a la conformación de los posibles cruces.

El evento podrá seguirse en vivo a través de las señales de ESPN, plataformas digitales y el canal oficial de la Conmebol, en una jornada que también definirá los grupos de la Copa Sudamericana.

Con los bombos ya definidos y los equipos listos, la expectativa crece por conocer los posibles “grupos de la muerte” y el camino que deberán recorrer los clubes argentinos en una edición que promete alto nivel y fuerte competencia desde el inicio.