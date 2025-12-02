Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), solicitó formalmente ante la Justicia su sobreseimiento en la investigación que lo vincula con un supuesto esquema de coimas en la compra de medicamentos.

En esta presentación, Spagnuolo aportó por primera vez un informe pericial que sostiene que los audios que lo comprometen fueron manipulados y contienen fragmentos generados mediante inteligencia artificial. El peritaje fue elaborado por el experto Miguel Ángel de la Torre Guijarro, quien detectó que las grabaciones presentaban 18 cortes compatibles con una edición intencional y múltiples modificaciones.

El análisis técnico detalla que el material auditivo cambia abruptamente de contexto acústico, iniciando en un espacio cerrado, descrito como “compatible con una cafetería”, para luego adoptar características propias de una llamada telefónica. También se observaron “cambios bruscos en parámetros de amplitud y frecuencia”, que no corresponden a una secuencia continua.

Uno de los hallazgos más significativos de la pericia es la detección de rastros de voz sintética, con una probabilidad estimada del 65% de que parte del audio haya sido generado por algoritmos de inteligencia artificial.

Ante estos hallazgos, los abogados defensores de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, pidieron la nulidad de todas las resoluciones judiciales que se basan en la autenticidad de estos audios. En su escrito, calificaron el material como “editado, manipulado y producto de escuchas telefónicas ilegales”.

La causa judicial investiga un supuesto retorno del 3% en contratos realizados por el organismo. Spagnuolo niega cualquier responsabilidad y sostiene que las grabaciones fueron fabricadas con el propósito de dañarlo.