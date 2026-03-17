Qué es la Ley Cazzu, la revolucionaria propuesta inspirada en la cantante

En el Congreso del estado de Michoacán, la diputada Sandra Arreola Ruiz impulsó un proyecto de ley denominado "Ley Cazzu", el cual propone que los padres que no cumplen con la pensión alimentaria o no participan en la crianza pierdan la facultad de impedir trámites o actividades de sus hijos.

La propuesta legislativa nació a partir del debate público generado por el conflicto entre la cantante argentina Cazzu y el músico Christian Nodal debido a los permisos de viaje de su hija Inti, un caso que visibilizó las dificultades de miles de familias.

La iniciativa plantea que el incumplimiento de responsabilidades no debe ser un obstáculo para gestiones como tramitar el pasaporte, salir del país o realizar viajes por estudios.

Según señalan los impulsores del proyecto, el objetivo central es priorizar el interés de los menores por encima de los conflictos entre adultos y agilizar procesos que hoy requieren la firma de ambos progenitores. Actualmente, en México, la negativa de un padre a autorizar estos trámites suele derivar en instancias judiciales que se extienden durante meses o incluso años.

Dentro de los fundamentos del proyecto se citan datos que reflejan la magnitud del problema: en el país existen más de 11 millones de madres solteras y una gran cantidad de niños no reciben la manutención correspondiente.

La normativa, que aún debe atravesar el proceso legislativo, busca dar respuesta a estas situaciones de crianza compartida donde uno de los progenitores no cumple con sus obligaciones. Al instalar este debate, se pretende facilitar la vida cotidiana de las familias y garantizar los derechos de los menores frente a las trabas legales vigentes.