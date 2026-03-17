Sergio Feferovich presenta “La Música de las Ideas” en el Teatro Municipal

El director y pianista Sergio Feferovich llegará a la provincia con su espectáculo “La Música de las Ideas”, una propuesta que combina música, reflexión e interacción con el público. La función se realizará el domingo 19 de abril a las 20:30 en la sala principal del Cine Teatro Municipal de San Juan, ubicado en Bartolomé Mitre 41, en la ciudad de San Juan.

El espectáculo, de 90 minutos de duración y apto para todo público, propone un recorrido por el universo de la música como fuente de inspiración. A través de una puesta dinámica, Feferovich explora la relación entre las emociones, las experiencias personales y la creación artística, vinculando estos elementos con distintas obras musicales, tanto clásicas como populares.

Una experiencia interactiva

“La Música de las Ideas” se presenta como una experiencia participativa en la que el público no solo escucha, sino que también forma parte activa del desarrollo. Durante la función, el artista interactúa con los asistentes e incluso organiza instancias colectivas, como la conformación de un coro, con el objetivo de generar una vivencia compartida en torno a la música.

El enfoque combina divulgación, entretenimiento y análisis, apoyado en la formación académica del músico —doctor en Música por la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos— y en un estilo accesible que busca acercar conceptos complejos a una audiencia amplia.

Entradas y detalles

Las entradas se encuentran disponibles con distintos valores según la ubicación. La platea baja, filas 1 a 10, tiene un costo de $42.000, mientras que las filas 11 a 16 se ofrecen a $38.000.

La propuesta invita a reflexionar sobre el vínculo entre creatividad, arte y bienestar emocional, en una puesta que combina recursos didácticos con momentos musicales en vivo. El espectáculo forma parte de una serie de presentaciones que buscan acercar la música desde una perspectiva innovadora y participativa.