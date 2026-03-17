El actor estadounidense Matt Clark, reconocido por su participación en Back to the Future Part III, murió a los 89 años en su casa de Austin, Texas, tras complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

Clark interpretó al recordado cantinero en la exitosa "Volver al futuro III" de 1990.(IMDB)

Clark tuvo una extensa trayectoria en Hollywood, con más de un centenar de participaciones en cine y televisión, y fue especialmente destacado en el género western, donde construyó gran parte de su carrera.

En la popular saga protagonizada por Michael J. Fox, interpretó a Chester, el cantinero del Viejo Oeste en la tercera entrega, un personaje secundario pero recordado por los fanáticos de la franquicia.

A lo largo de su carrera, compartió pantalla con figuras de renombre como John Wayne, Clint Eastwood y Robert Redford, consolidándose como un actor de carácter con fuerte presencia en producciones clásicas del cine estadounidense.

Según informaron sus familiares, el actor falleció el 15 de marzo luego de atravesar complicaciones tras una operación de columna, intervención a la que se había sometido meses antes.

Su muerte generó conmoción en la industria y entre los seguidores del cine clásico, que lo recuerdan tanto por su paso por la icónica saga como por su aporte al western y la televisión durante más de cinco décadas.