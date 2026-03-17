El tablero internacional vuelve a entrar en zona de máxima alerta tras las declaraciones del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Este martes, el funcionario confirmó que las fuerzas hebreas asesinaron a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y a Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij.

La noticia, que aún no ha sido confirmada por el régimen de Teherán, representa uno de los golpes más duros para la estructura de defensa y seguridad de la República Islámica en los últimos años.

"En las profundidades del infierno"

Con un discurso cargado de hostilidad, el ministro Katz dio detalles del reporte que recibió por parte del jefe del Estado Mayor israelí. "Fueron eliminados durante la noche y se unieron a Jameneí y a todos los miembros eliminados del eje del mal en las profundidades del infierno", sentenció el funcionario del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Gholamreza Soleimani, uno de los objetivos del ataque, lideraba la milicia Basij, un órgano paramilitar fundado en 1979 y señalado por Occidente como el principal brazo represor de las protestas sociales dentro de Irán. Por esta razón, Soleimani ya contaba con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

Un objetivo de 10 millones de dólares

Por su parte, Ali Larijani era considerado una pieza fundamental del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su relevancia era tal que, apenas el viernes pasado, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que permitiera su captura.

"Larijani era un blanco principal para EE.UU. por ser un líder clave de las ramas que componen la Guardia Revolucionaria", destacaron analistas internacionales tras conocerse el parte oficial de Israel.

Silencio en Teherán

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido comunicados oficiales respecto a la suerte de sus funcionarios. Se espera que, de confirmarse las bajas, la respuesta de Irán pueda desatar una nueva escalada de violencia en una región que ya se encuentra al límite.