Qué famosos figuran en la lista de involucrados en el caso $Libra

En una nueva entrega de su programa Argenzuela, Jorge Rial expuso un listado de influencers y figuras públicas que participaron en campañas de difusión para eventos organizados por la consultora del criptolobbista Mauricio Novelli.

El objetivo de estas promociones era otorgar credibilidad y visibilidad a foros y actividades que, en principio, eran legales. Entre los nombres que figuraban en los flyers aparecen Agustín Laje, Emanuel Danan, la ex Gran Hermano Romina Malaspina, la periodista Morena Beltrán, Diego Latorre, Yanina Latorre y El Presto.

Estos vínculos comerciales surgieron a partir de peritajes al celular de Novelli en el marco del caso $LIBRA, aunque se aclaró que no existe ningún elemento que vincule directamente a estos famosos con la causa judicial.

Rial detalló los montos que habrían percibido por estas tareas: Laje habría cobrado unos 4.000 dólares por un paquete en redes, Danan 3.500, mientras que Malaspina y Beltrán habrían recibido cerca de 3.000 dólares cada una.

En el caso de Diego Latorre, la cifra rondaría los 2.000 dólares por historias y publicaciones, y para el influencer El Presto unos 1.700 dólares. El conductor fue categórico al explicar el rol de estas personalidades y aseguró que “esto no es delito”, analizando además que “se necesitan famosos para convencer al tipo común de que detrás de esto no hay una estafa”.

La investigación también reveló chats entre Yanina Latorre y el empresario para coordinar la publicación de historias y los pagos. Ante la difusión de su nombre, Latorre se mostró tajante en sus redes sociales al afirmar: “Me quieren involucrar para desviar”.

Si bien Rial aclaró que se trataba de acuerdos publicitarios previos al escándalo, dejó planteada una incógnita sobre el origen de los contactos, especialmente tras la mención del nombre del presidente Javier Milei en una de las conversaciones analizadas, un detalle que señaló podría requerir mayor investigación.