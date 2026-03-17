No se ocultan: Gimena Accardi confirmó su romance con Seven Kayne

Gimena Accardi desembarcó en España para vivir un momento profesional consagratorio en el prestigioso Festival de Cine de Málaga. Junto al cantante Seven Kayne y la directora Agus Navarro, la actriz presentó TILF, una innovadora serie de drama erótico en formato vertical.

Días antes de la partida, entusiasmada, anunció: “Vengo a compartir con ustedes que TILF, la serie de drama erótico que escribimos y dirigimos junto a Agus Navarro, va al Festival de Cine de Málaga”. Accardi invitó a sus seguidores a la proyección del 9 de marzo, refiriéndose a la obra como “nuestro bebé y nuestro proyecto soñado que tantas alegrías nos dio y nos sigue sumando”.

Sin embargo, la celebración profesional se vio rodeada de versiones sobre una cercanía sentimental con Kayne, especialmente tras trascender que habrían bajado juntos de una misma habitación de hotel.

Pese a que el tema se instaló con fuerza en los medios, ninguno de los protagonistas respondió públicamente para confirmar o desmentir la situación,. Durante el viaje, se mostraron compartiendo cenas gourmet con vino, posando con looks urbanos y realizando actividades extremas como una tirolesa sobre la playa mediterránea. También hubo tiempo para el relax grupal, con juegos de “dígalo con mímica” donde las carcajadas y la complicidad entre ellos fueron protagonistas.

En la presentación oficial ante el público del festival, Accardi destacó el crecimiento del proyecto y declaró: “Estamos muy felices de estar acá presentando este proyecto audiovisual muy nuevo en esta área que convoca las series verticales”. Aunque el éxito internacional de la ficción es un hecho, las imágenes de la estadía en Málaga intensifican las miradas sobre una relación que, para muchos, podría haber cruzado la frontera de la pantalla.