Martes 17 de Marzo
El secreto del budín de zanahoria: recetas esponjosas y saludables

Descubre cómo preparar versiones húmedas, nutritivas y rendidoras de este clásico inspirado en la carrot cake.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La receta básica rinde para dos moldes medianos de budín.

La cocina casera encuentra en la zanahoria una aliada estratégica para crear preparaciones que suman fibras y vitaminas antioxidantes. Según la especialista Marisa Cortéz, “la carrot cake inspira estas recetas golosas y abundantes”, ideales tanto para reuniones sociales como para las meriendas de los chicos. El objetivo es lograr opciones “todas coloridas, con el dulzor justo, húmedas y esponjosas” a partir de una estructura fundamental.

Esta receta básica, que utiliza aceite neutro preferentemente de maíz, requiere batir cuatro huevos con una taza de azúcar blanca para sumar aire y esponjosidad. Posteriormente, se incorpora el aceite y saborizantes como esencia de vainilla o ralladura de media naranja.

La mezcla continúa con la adición paulatina de dos tazas de harina 0000 tamizadas junto a dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, dos cucharadas de polvo de hornear y una pizca de sal.

Finalmente, se integran dos tazas y media de zanahoria rallada, sea fina o gruesa, y se pasa a moldes aceitados llenos hasta tres cuartas partes. Para la cocción a 170°C durante 45 a 50 minutos, Cortéz revela que “un truco para que no se queme abajo es poner el molde sobre una asadera o pizzera”.

La propuesta permite cuatro variaciones para acentuar aromas sin perder la textura. La versión especiada añade canela, nuez moscada y jengibre molido, sustituyendo el azúcar común por mascabo.

En la opción cítrica, se recomienda masajear ralladuras de naranja y limón con el azúcar para difundir mejor su aroma. También es posible añadir frutos secos como almendras, castañas de cajú o nueces previamente remojadas durante dos horas. Por último, para obtener un resultado súper húmedo, se puede reemplazar media taza de zanahoria por media taza de manzana rallada.

