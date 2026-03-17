Cómo hacer soufflé de acelga sin harina y sin horno: paso a paso

La cocina saludable suma una alternativa se define como “más fácil imposible”. Se trata de un soufflé de acelga sin harinas ni horno que ofrece “mucha proteína y fibra en un plato rápido y lleno de sabores”.

Según la especialista, “seguramente esta receta va a sacarnos de apuro en la cocina de todos los días”, pudiendo servirse con arroz, ensaladas o como guarnición de carnes. Esta elaboración, que @fransnovoa describe como una “nube deliciosa”, es ideal para dietas proteicas por sus componentes de alto valor biológico.

Para preparar las cuatro porciones se necesitan cuatro hojas de acelga, cuatro huevos a temperatura ambiente, queso cremoso, cebolla, ajo y verdeo. El proceso inicia separando yemas de claras en recipientes diferentes, disponiendo las claras en un bowl amplio.

Tras rehogar en aceite la cebolla, el ajo y el verdeo con sal hasta dorarlos, se añade la acelga picada para que reduzca. Una vez tibios los vegetales, se integran las yemas batidas y el queso en cubitos. El paso clave es batir las claras a nieve firme, “ese punto que cuando damos vuelta el bowl el contenido no se vuelca”, e incorporarlas con espátula mediante movimientos envolventes para lograr un batido espumoso y con volumen.

Finalmente, se coloca la mezcla en una sartén con aceite o rocío vegetal y se cocina a fuego bien bajo, tapado, pasando la espátula por los bordes hasta que dore la base para luego darlo vuelta con un plato grande.