La protesta de productores y representantes de juntas de riego de Caucete frente al Departamento de Hidráulica puso en evidencia el creciente malestar por la reducción en la entrega de agua para riego. La convocatoria, realizada de manera autogestionada, se dio en una jornada clave, en la que se esperaba que el organismo defina el caudal disponible y el cronograma de cortes para los próximos meses.

El reclamo se produce en medio de una negociación que lleva más de un mes sin resolución entre autoridades y regantes. La definición sobre el volumen de agua viene postergándose por falta de consenso, mientras desde el sector productivo advierten que ya no hay margen para seguir esperando.

En ese contexto, fuentes calificadas indicaron que el valor final del caudal a distribuir se ubicaría en un punto intermedio entre los 700 hectómetros cúbicos reclamados por los productores y los 630 que surgen del nuevo pronóstico hídrico. La proyección más firme señala que el volumen rondaría los 650 hectómetros cúbicos, acompañado de un esquema de riego que abarcaría unos 44 días entre marzo y julio.

La crisis se profundizó luego de que el Gobierno provincial confirmara que el escenario hídrico es más crítico de lo previsto. El cálculo inicial de 950 hectómetros cúbicos descendió primero a 700 y luego a poco más de 600, lo que generó fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el sector productivo, que exige mayores certezas para planificar la actividad.

Reclamo por falta de explicaciones

En ese marco, los productores que se manifestaron frente a Hidráulica cuestionaron la falta de información oficial sobre los criterios de distribución. “Nos hemos autoconvocado para acompañar a los presidentes de las juntas porque entendemos que lo que está sucediendo es un atropello, ya que se pretende disminuir el agua que nos entregan sin una justificación formal”, expresó Carolina Yanzón, productora e integrante de la Junta de Riego de Caucete.

Según detalló, el sector solicitó informes técnicos que respalden la decisión, sin obtener respuestas concretas. “Se nos menciona una menor acumulación de nieve, pero no existe un documento que explique de manera clara la magnitud de la reducción”, agregó.

De acuerdos previos a nuevos recortes

Los productores recuerdan que ya habían aceptado ajustes en la distribución del recurso durante el ciclo. “Inicialmente se habían consensuado 700 hectómetros cúbicos en octubre, ya por debajo de los 800 previstos originalmente, pero luego se redujo aún más la asignación”, explicó Yanzón.

En ese sentido, sostuvo que la planificación inicial se vio completamente alterada. “Si se analizan los números, estamos frente a una reducción cercana al 20 o 25 por ciento respecto de lo que se había considerado al comienzo del ciclo”, indicó.

Impacto directo en la producción

La disminución del agua disponible ya tiene consecuencias concretas en los cultivos, en especial en plena cosecha. “Esta situación no nos da margen para organizar el riego y garantizar que todas las producciones puedan desarrollarse adecuadamente”, afirmó la productora.

En el departamento Caucete, el sistema de distribución se organiza en turnos discontinuos. “El agua se entrega durante tres días y luego se corta por nueve, por lo que un ciclo completo demanda 12 días. En esas condiciones, se vuelve imposible sostener los tiempos que requieren los cultivos”, detalló.

Además, remarcó que los coeficientes actuales obligan a reducir la superficie productiva. “Con valores que rondan entre 0,30 y 0,38, apenas se puede trabajar con la mitad de la finca y aun así con un uso extremadamente eficiente del recurso”, señaló.

Tiempos críticos y planificación en riesgo

Uno de los puntos más sensibles es la frecuencia de riego. “Para cubrir la mitad de una finca se necesitan al menos tres turnos, lo que implica que un mismo parral se riega cada 36 días, un intervalo que resulta insuficiente para mantener la producción”, explicó.

La situación se agrava de cara a los próximos meses, con un esquema de cortes ya vigente desde el 11 de marzo. “El último riego se realizó a comienzos de marzo y, en muchos casos, no se volverá a regar hasta septiembre, porque el agua disponible se destina prioritariamente a cultivos invernales”, agregó.

Expectativa por la definición oficial

Mientras se desarrollaba la protesta, el Consejo de Hidráulica mantenía reuniones clave tanto internas como con las Juntas de Riego, en busca de una resolución que destrabe el conflicto. Sin embargo, la falta de definiciones concretas incrementa la incertidumbre en el sector.

“No se nos permite ingresar para conocer qué se está evaluando, y tampoco hay información concreta que salga del organismo”, cuestionó Yanzón.

En ese contexto, los productores advierten que podrían profundizar las medidas si no hay una respuesta inmediata. “El principal problema es cómo se va a distribuir una cantidad de agua considerablemente menor hasta el final del ciclo productivo”, concluyó.